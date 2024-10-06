В Росії відновились підпали від партизанів: до чого призведе їх збільшення

Після паузи побільшало новин про підпали в Росії. 3 жовтня у Новосибірську спалили обласне управління ФСБ, закинувши у вибите вікно відомства легкозаймисту суміш. Такі процеси мають масштабуватись і фільмуватись для оприлюднення в соцмережах.

Про це в етері 24 Каналу наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що демонструючи випадки з підпалами, в Росії формується інша, відмінна від загальної у російського населення, думка про те, що кремлівський режим робить щось не те.

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В Росії збільшення підпалів може призвести до напруги в суспільстві

Клочок зазначив, що з людьми, які влаштовують підпали, працюють, знаходять різні способи й методи впливу на них. Історія зі спаленням ФСБ – це продовження тренду, який останнім часом "загубився".

Експерт вважає, що як тільки ця тенденція відновиться, набуде масштабного характеру, тоді можна буде говорити, що у такий спосіб чи з ідеологічних міркувань, чи з меркантильних фінансових, але у росіян створюється картинка невдоволення чинною владою.

Це може призвести до соціальної напруги, активізації суспільства. Якщо говорити про зміну режимів у різних країнах, то часто-густо це відбувається не тому, що всередині країни хтось надумав підпалити військкомат або приміщення ФСБ,

– озвучив Клочок.

Аналогія з Жовтневою революцією

Експерт навів аналогію з Жовтневим переворотом в Росії, який здійснив Лєнін, перебуваючи практично в екзилі, але він приїхав у Росію, мав гарне фінансування, аби організувати ці процеси.

Додатково він використав ситуацію палацового перевороту після лютого 1917 року, коли був усунутий від правління імператор. Тоді складалась сприятлива ситуація для більшовиків і вони здійснили черговий переворот.

Змінюються часи й люди, але методи й принципи – ні. Україні буде складно перемогти Росію у конвенційному протистоянні, бо вона виділяє все більше й більше грошей на ВПК. 2025 рік обіцяє бути рекордним щодо цього,

– озвучив Клочок.

На погляд експерта, зовнішнє формування громадської думки, що можна щось змінити, може спонукати росіян до конкретних дій. Це не означає, зі слів Клочка, що вже завтра вони встануть і підуть діяти, однак українській стороні варто докладати зусиль, аби масштабувати ці процеси (підпали) на території країни-агресорки.