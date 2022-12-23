Уніфікують всю брехню: російські історики пишуть підручник за редакцією Кремля
Російські окупанти вирішили створити нові підручники з історії. Вони хочуть вписати туди війну проти України.
Про це заявив міністр освіти російських окупантів Сергій Кравцов. За його словами, роботою над підручниками керуватиме помічник президента, голова російського військово-історичного товариства Володимир Мединський.
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"Я знаю, що Володимир Ростиславович (Мединський – 24 канал) активно спілкується і з авторами, досягнута домовленість про створення єдиного підручника із загальної історії та єдиного підручника з історії Росії. Я думаю, що вже до кінця січня – початку лютого якісь перші начерки підручника будуть", – заявив Кравцов.
Що "вписуватимуть" в історію
Російський міністр заявив, що хоче вписати у свою історію так звану спецоперацію, "входження до складу Росії" псевдореспублік, загарбання частини Запорізької та Херсонської областей у 2022 році. Крім цього, у майбутніх підручниках розповідатимуть про санкції від Заходу.
Як зазначив Кравцов зазначив, авторські права належатимуть Росії. Роботу над пропагандистськими книжками завершать через рік. За підручниками навчатимуться учні всіх шкіл країни-окупантки.
Що вчать російських дітей
- Окупанти оновили курс з безпеки життєдіяльності для школярів. Вони додали туди "елементи початкової військової підготовки" – стрільбу з автомата Калашникова АК-74, роботу ручних гранат Ф-1 і РГД-5, першу медичну допомогу в бою.
- Крім цього, російським дітям розповідатимуть про кримінальну відповідальність за "деструктивні молодіжні субкультури й екстремістські об'єднання", "праворадикальні групи нацистської спрямованості", "ліворадикальні спільноти".
- Всі оновлення навчальної програми діятимуть з вересня 2023 року.