У Росії письменника Шендеровича та Pussy Riot оголосили іноземними агентами

Міністерство юстиції Росії напередодні Нового року обновило реєстр "іноземних агентів". У нього потрапили учасниці Pussy Riot Надія Толоконнікова та Вероніка Нікульшина.

Окрім того, у списку "іноагентів" опинилися письменник Віктор Шендерович та галерист Марат Гельман. Також у реєстр внесли представників декількох російських ЗМІ.

Зауважте Загрожує нацбезпеці: Естонія відмовила у візі російському журналісту

Серед них – журналісти "Медузи" та "Радіо Свободи".

Загалом у списку ЗМІ-"іноагентів" перебувають 111 фізичних осіб та організацій. З них 94 – внесли у список упродовж 2021 року.

Сайт "ОВД-Инфо" заблокували