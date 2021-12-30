У Росії письменника Шендеровича та Pussy Riot оголосили іноземними агентами
30 грудня 2021 , 18:05Читать новость на русском
Джерело:Meduza
Міністерство юстиції Росії напередодні Нового року обновило реєстр "іноземних агентів". У нього потрапили учасниці Pussy Riot Надія Толоконнікова та Вероніка Нікульшина.
Окрім того, у списку "іноагентів" опинилися письменник Віктор Шендерович та галерист Марат Гельман. Також у реєстр внесли представників декількох російських ЗМІ.
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Серед них – журналісти "Медузи" та "Радіо Свободи".
Загалом у списку ЗМІ-"іноагентів" перебувають 111 фізичних осіб та організацій. З них 94 – внесли у список упродовж 2021 року.
Сайт "ОВД-Инфо" заблокували
- Роскомнагляд у грудні 2021 року заблокував у Росії сайт правозахисного проєкту "ОВД-Инфо". Відповідне рішення 20 грудня ухвалив Луховицький суд Московської області.
- Представники сайту не отримували жодних сповіщень про засідання суду. Не повідомили їм також про блокування сайту. Ба більше, адміністрація сайту не отримувала жодних офіційних повідомлень про перевірку прокуратури або вимог видалити будь-який протиправний контент.
- В "ОВД-Инфо" заявили, що вважають це приховане блокування актом державної цензури, мета якої – зупинити роботу.