Наша пісня гарна й нова: у Росії заговорили про референдум зі зняття мораторію на смертну кару

У Росії пропонують провести референдум зі зняття мораторію на смертну кару. Це ініціює так звана ліберально-демократична партія країни-агресорки.

Про це представники партії повідомили у своїй соцмережі, інформує 24 Канал. У ЛДПР заявили, що в Росії "діє п'ята колона". Це назва групи осіб, які ведуть відкриту або приховану підривну діяльність усередині іншої групи осіб чи країни у спосіб, вигідний зовнішньому ворогу.

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Референдум про зняття мораторію на смертну кару в Росії

Так, ЛДПР ініціює проведення референдуму зі зняття мораторію на страту в Росії.

Поки наші воїни гинуть заради спільної перемоги, у країні діє п'ята колона – ми маємо реагувати,

– заявили представники партії.

На їхню думку, буцімто "нікому не вдасться служити нацистам у тилу безкарно".

Нагадаємо, що у 1996 році тодішній президент Росії Борис Єльцин підписав указ про поетапне скорочення застосування найвищої міри покарання "у зв’язку з входженням Росії до Ради Європи", наклавши мораторій. У 2009 році Конституційний суд підтвердив, що за роки його дії сформувалися стійкі гарантії не бути вбитими за злочин.

Смертна кара у Росії: все, що відомо