Наша пісня гарна й нова: у Росії заговорили про референдум зі зняття мораторію на смертну кару
У Росії пропонують провести референдум зі зняття мораторію на смертну кару. Це ініціює так звана ліберально-демократична партія країни-агресорки.
Про це представники партії повідомили у своїй соцмережі, інформує 24 Канал. У ЛДПР заявили, що в Росії "діє п'ята колона". Це назва групи осіб, які ведуть відкриту або приховану підривну діяльність усередині іншої групи осіб чи країни у спосіб, вигідний зовнішньому ворогу.
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Референдум про зняття мораторію на смертну кару в Росії
Так, ЛДПР ініціює проведення референдуму зі зняття мораторію на страту в Росії.
Поки наші воїни гинуть заради спільної перемоги, у країні діє п'ята колона – ми маємо реагувати,
– заявили представники партії.
На їхню думку, буцімто "нікому не вдасться служити нацистам у тилу безкарно".
Нагадаємо, що у 1996 році тодішній президент Росії Борис Єльцин підписав указ про поетапне скорочення застосування найвищої міри покарання "у зв’язку з входженням Росії до Ради Європи", наклавши мораторій. У 2009 році Конституційний суд підтвердив, що за роки його дії сформувалися стійкі гарантії не бути вбитими за злочин.
Смертна кара у Росії: все, що відомо
- У лютому 2022 року стало відомо, що рада безпеки Росії ініціює питання щодо зняття мораторію на смертну кару у країні, який діє з 1997 року. Те, що відповідний фактор використовуватимуть для придушення мітингів та залякування людей всередині Росії – не виключено.
- Згодом заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв заговорив про українських диверсантів. Прокремлівський гоблін придумав для них покарання – "розстріл без суду і слідства". Він переконаний, що "зрадників" необхідно карати на місці злочину.
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що у Росії є смертна кара – людей можуть розстріляти, вбити. Тому якщо узаконять смертну кару чи не узаконять – випадків вбивств не стане менше.
- За словами Гудкова, Росія застосовує до людей жорстокі тортури. Він зазначив, що Кремль не вперше має ініціативи запровадити смертну кару.
- Він додав, що це дії депутатів, які хочуть привернути до себе увагу. Навіть якщо держдума почне запроваджувати смертну кару, то до мобілізованих її фізично не встигнуть застосувати.