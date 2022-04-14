В Росії почали розуміти, що все погано закінчиться для самої Москви, а не тільки для крейсера

Всі радіємо, що російський крейсер "Москва" пішов туди, куди його послали.

Хвилі на воді

Це створило нам фантастичний настрій і вже розходиться хвилями по світові. Однак не забуваємо, що наша мета – перемогти не тільки крейсер, а й саму Москву, інакше вони ніколи не зупиняться.

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Є ще й інша гарна новина, яка багато чого змінює. Вчора американці перший раз відкрито і публічно сказали про поставки бронетехніки та гаубиць.

Путіну не дадуть перемогти у війні

Те саме будуть робити інші – вже відомо. Це означає радикальний поворот – Путіну показали, що йому не дадуть перемогти у війні, яку він почав.

Ба більше, переважна частина Заходу почала відверто грати на нашу перемогу, попри лякалки Путіна про ядерну війну. Це вже крок до союзництва і рівня солідарності як в НАТО, крига скресла.

Всередині Росії з цього приводу тотальна істерика, там починають розуміти, що все погано закінчиться вже для самої Москви, а не тільки для крейсера.

Кажуть, що російські еліти реально почали боятися за своє майбутнє. Правильно роблять.

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