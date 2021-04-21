У Росії почалися масові арешти перед акціями на підтримку Навального

У Росії силовики із самого ранку 21 квітня прийшли до активістів і журналістів в різних містах країни. Це сталося перед всеросійської акцією протесту на підтримку Олексія Навального.
Джерело:"Медуза"
До прикладу, силовики прийшли до будинку позаштатного кореспондента "Медузи" Олександра Горохова, але його не було вдома.
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Силовики завітали до будинку журналіста у Москві о 6:30. Вони мотивували це тим, що хотіли "провести профілактичну бесіду з журналістом".
До кого ще навідалися силовики
- У Петербурзі прийшли з обшуком до одного з авторів телеграм-каналу "Ротонда", кореспондента "Фонтанки" Ксенії Клочкової. Поліцейські шукали співробітника петербурзького штабу Навального Дениса Кабакова, який раніше жив в цій квартирі. За словами Клочкової, в ході обшуку у неї нічого не вилучили.
- Пізніше силовики завітали до кількох волонтерів і активістів прийшли з обшуками у межах кримінальної справи про перекриття доріг, порушеної після зимових мітингів на підтримку Навального.
- Загалом у Петербурзі за станом на 8:17 провели обшуки у 6 активістів. Серед них координатори руху "Весна" Євген Затєєв і Валентин Хорошенін.
Водночас обшуки тривали й в Єкатеринбурзі. Там силовики прийшли до координатора місцевого штабу Навального Олексія Греська.
Не минулося без затримань
У Кургані затримали співробітницю місцевого штабу Навального Софію Лопатіну. За даними ЗМІ та правозахисників, затримання активістів також провели в:
- Нижньому Новгороді,
- П'ятигорську,
- Сиктивкарі,
- Іркутську.