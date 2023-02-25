"Ослаблення Росії почалося": політолог сказав, що продемонстрував останній виступ Путін
Ослаблення Росії вже почалося. Зокрема, ці процеси тривають в оточенні російського диктатора Владіміра Путіна.
Російська еліта вже починає думати, що робити далі й чи є альтернативні сценарії. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.
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Ослаблення Росії вже почалося
Однак швидкість процесів внутрішньої дезінтеграції в Росії та спроб еліти знайти якийсь альтернативний шлях прямо залежатиме від успіхів наших Збройних Сил.
Чим більше успіхів ми отримуватимемо на полі бою, тим складнішою ставатиме ситуація всередині Росії. Останній виступ Путіна показав, що у нього немає бачення, що робити далі – він просто пливе за течією. А якщо він це робить, то від нас залежить як швидко він допливе до свого фіналу,
– зазначив політолог.
За його словами, у цьому контексті нам треба просто робити свою роботу – кожен на своєму місці та мірою своїх можливостей. Урешті це призведе до того, що Росія буде змушена забратися з території України. Окрім того, в країні-агресорці розпочнуться процеси, які триватимуть довго, але закінчаться падінням кремлівського режиму.
Рейтерович зауважив, що Росія вже слабшає: дивіться відео
Проблеми у владних колах Росії: що відомо
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