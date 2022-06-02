У Росії почав здійматися бунт на "воєнному кораблі", який послали українці

Москвичі їдуть на війну до України! Як відомо, в основній масі на війну в Україну відправляють росіян із бідних регіонів, а з благополучних Москви та Санкт-Петербурга – не особливо.

В хід йдуть вже навіть "мажори"

Але ситуація складається так, що в умовах нестачі ресурсів для компенсації втрат доводиться гнати "мажорів". Втім і тут не так просто.

Цікаво Мир із росіянами завжди тимчасовий, є лише один шлях перемоги над ними

До кінця цього тижня на територію України мають прибути підрозділи московського ОМОНу, а до середини наступного тижня до Херсонської області прибуде приблизно 100 росгвардійців із Карачаєво-Черкеської республіки.

Звичайно, російські менти будуть використані насамперед для наведення терору в тимчасово окупованих містах та селах, але цікаве інше.

Путіна влаштували саботаж його ж пси

Відправлення ОМОНу здійснюється на тлі того, як від участі у бойових діях на території України відмовилися 192 військовослужбовці зі складу 83 одшбр (військова частина 71289, місто Уссурійськ). Причому у відмову пішли не лише рядові, а й офіцерський склад.

Тобто виникає проблема не лише з нестачею ресурсів через втрати, а й через масовість відмов. Про це свідчить і те, що російське командування відмовляється проводити ротацію підрозділів, які перебувають на Луганському напрямку.

Про важливе Зрада скасовується: 5 фактів про західну зброю, якою ЗСУ нищитимуть окупантів

Відбувається зрив формування резервів 106 повітряно-десантної дивізії через критичний недобір, а у складі 37 омсбр 36 армії Східного військового округу в підрозділах бригади відсутні офіцери.

Актуальне – скільки російських окупантів вже утилізували ЗСУ: дивіться відео