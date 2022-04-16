У Росії погрожують знести польський меморіал в Катині

У Смоленській області Росії колона будівельної техніки під'їхала до Катинського меморіалу, де поховані польські військові, які стали жертвами розстрілів під час Другої світової війни.

Як проходила акція

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 канал. За словами організаторів цієї акції, цей "автопробіг" – відповідь на знесення меморіалу радянським воїнам у Польщі.

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Техніка їхала з російськими прапорами та зображенням кремлівської "свастики" у вигляді літери Z. Бульдозери погрозливо підняли ковші біля меморіалу, але пообіцяли не чіпати споруду.

Організатори акції

Організували цей сором будівельна фірма ТОВ "Будіндустрія" та "громадські діячі". Місцева влада вже відмежувалася від цієї акції, за їхніми словами, це люди "просто висловили свою думку". Але в "Будіндустрії" журналістам сказали, що свою техніку на пробіг не надсилали.

Пізніше на пробіг відреагував помічник президента Росії та голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський.

Виявилося, справді виїжджала чиясь будівельна техніка до меморіалу. Та ще й під нашими прапорами. З якою б зневагою ми не ставилися до нинішньої польської влади, яка зносить пам'ятники воїнам-визволителям, самі ми – з мертвими не воюємо,

– заявив він.

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