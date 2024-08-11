Зганьбилися вщент: міноборони Росії показало відео нібито ударів по ЗСУ на Курщині
На тлі просуванння "диверсантів" у Курській області міноборони країни-агресорки вирішило показати, як активно росіяни протистоять наступу. Для цього відомство опублікувало відео, на якому начебто зафіксовані удари по техніці та особовому складу ЗСУ.
Однак "попіаритися" довго в окупантів не вийшло, у ЗМІ їх моментально викрили. Виявилося, що відео, яке поширило міноборони, було зняте давно і зовсім не у Курській області.
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Так, 10 серпня офіційне пропагандистське вилання "ріановості" опублікувало ролик із посиланням на міноборони.
Російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області,
– йдеться у підписі до відео.
Втім, журналісти встановили, що відео насправді було знято у Кремінній та у Часовому Яру, тобто на Луганщині та Донеччині.
У ЗМІ зіставили кадри з ролика зі скріншотом кадри в районах цих населених пунктів і у такий спосіб викрили росіян на ганебній брехні.
Зліва — свіжий кадр із ролика міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч — скріншот карти в районі Кремінна, Луганська область
Зліва — свіжий кадр із ролика міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Справа — карта об'єкту Часовий Яр, Донецька область
До слова, у мережі з'явилося відео, на якому військові піднімають український прапор у селі Гуєво.