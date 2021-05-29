У Росії поліцейський випадково вистрілив у голову 19-річному хлопцеві: відео 18+

У Новосибірській області співробітник поліції випадково вистрілив в голову 19-річному хлопцю. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею про перевищення посадових повноважень.

Інцидент трапився 28 травня під час робочої зміни правоохоронця. Він вів до службової автівки людину для встановлення її особи.

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Під час затримання поліцейському почав заважати 19-річний хлопець. Співробітник поліції почав його бити руками та ногами. Після цього витяг з кобури табельний пістолет та скерував його у сторону юнака – начебто хотів налякати.

У слідчому комітеті заявляють, що постріл пролунав мимоволі. Потерпілий отримав кульове поранення голови. У вкрай важкому ставні його госпіталізували у місцеву лікарню.

Проти правоохоронця порушили справу

Через інцидент проти співробітника поліції порушили кримінальну справу за статтею про перевищення посадових повноважень. Максимальне покарання за нею передбачає позбавлення волі терміном до 4 років.

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