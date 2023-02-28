У Росії за дивних обставин помер банкір та ексрадник Кадирова Петро Чувілін

У столиці Росії загадковим чином помер ексрадник глави Чечні Рамзана Кадирова банкір Петро Чувілін. Він був одним із ключових свідків у справі полковника Дмитра Захарченка, а також колишнім главою ліквідованих "Інкредбанку" і "Столичного торгового банку".

Як пишуть російські ЗМІ, Чувілін лікувався в приватній клініці в Москві.

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У 2014 році проти Чувіліна було заведено справу про замах на шахрайство. Його звинувачували в тому, що він за 5 мільйонів доларів пообіцяв усунути конфлікт банку "Європейський експрес" із Центробанком. Тоді колишній банкір був засуджений до чотирьох років колонії.

Після вироку Чувілін став одним із ключових свідків у справі експолковника МВС Дмитра Захарченка.

Ексбанкір заявляв, що він і його бізнес-партнер Герман Горбунцов віддавали Захарченку по 150 тисяч доларів на місяць за "прикриття по лінії МВС", уточнює "Росбалт". Також свідчення Чувіліна фігурували у справі про відмивання грошей через банки Молдови, цю схему також пов'язували із Захарченком.

У 2018 році Чувілін вийшов із колонії умовно-достроково.

Що варто знати про Дмитра Захарченка