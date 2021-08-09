У Росії помер Сергій Ковальов – дисидент і критик Путіна

У Москві 9 серпня на 92-му році життя помер ветеран правозахисного руху, дисидент, один з авторів російської конституції Сергій Ковальов. Він також відомий своєю критикою Володимира Путіна.

Про смерть дисидента, одного із найвідоміших учасників правозахисного руху в СРСР, політв'язня та критика Путіна у мережі повідомив його син Іван Ковальов.

Читайте також Помер Євген Марчук – колишній прем'єр України та перший глава СБУ

У Росії помер Сергій Ковальов

Мій батько помер сьогодні, уві сні, вранці 9 серпня,

– написав чоловік.

Ковальова відійшов у вічність у Москві у віці 91 року. Родом чоловік був з України.

Сергій Ковальов: коротка біографія

Навчання, робота та правозахисна діяльність

Народився Ковальов 2 березня 1930 року в місті Середина-Буда Сумської області.

У 1954 році закінчив біологічний факультет Московського державного університету.

Згодом працював в Інституті біофізики Академії наук СРСР, був завідувачем відділу лабораторії математичних методів в біології. Там організував збір підписів під зверненням на захист Андрія Синявського і Юлія Даніеля. Їх засудили за антирадянську агітацію через публікацію художніх творів.

З 1968 року став активним учасником руху на захист прав людини. Ще через рік увійшов до складу ініціативної групи захисту прав людини в СРСР. Вона стала першою незалежною громадською правозахисною асоціацією в країні. Тоді ж був змушений піти з МГУ.

З 1971 року Ковальов – один з основних учасників видання "Хроніки поточних подій", яке було машинописним інформаційним бюлетенем радянських правозахисників.

Арешт, зміна місця проживання, продовження правозахисної діяльності

У грудні 1974 року чоловіка арештували, звинувативши в антирадянській агітації та пропаганді. Його засудили до 7 років таборів суворого режиму і 3 років заслання.

Після цього жив у Твері. А в 1987 році за рекомендацією нобелівського лауреата Андрія Сахарова став співголовою проєктної групи з прав людини при Міжнародному фонді "За виживання і розвиток людства".

Ковальов брав участь у створенні пресклубу "Гласність", в установчому з'їзді товариства "Меморіал". У 1990 році став співголовою товариства "Меморіал".

Участь у розробці законодавства Росії, критика Путіна

Був головою комітету з прав людини Верховної ради СРСР, а також депутатом Держдуми перших трьох скликань. Крім того, Ковальов – перший уповноважений з прав людини в Росії.

Брав участь у розробці російської конституції, зокрема розділу "Права і свободи людини і громадянина", а також низки федеральних законів, які зачіпають проблематику прав людини.

Також він був одним із найбільш різких і непримиренних критиків внутрішньої та зовнішньої політики очільника Кремля Володимира Путіна.

Міжнародні нагороди

Ковальова відзначили багатьма нагородами – французьким Орденом почесного легіону, великим командорським хрестом литовського ордена Великого князя Гядімінаса, великим Хрестом ордена Заслуг перед Республікою Польща, естонським Орденом Хреста землі Марії.

Джерело: Вікіпедія