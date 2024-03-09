У Москві висока загроза терактів у найближчі 48 годин: силовиків перевели на посилений режим

Уже 7 країн попередили про високу ймовірність терактів та нападів екстремістів у Москві. Посольства закликають своїх громадян виїхати з країни-агресорки або ж утримуватися від великих скупчень людей, водночас ФСБ та силовиків перевели на посилений режим роботи.

Відповідні попередження зробили посольства США, Нідерландів, Великої Британії, Німеччини й інших країн. Як повідомляють у дипвідомствах, висока загроза терактів зберігатиметься наступні 48 годин, передає 24 Канал.

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Нідерланди теж попередили про високу загрозу терактів

Посольство Нідерландів у Москві також попередило про високу загрозу терактів у Москві та інших великих містах Росії. Голландців закликають бути дуже пильними та уникати великих скупчень людей. Як передає NOS, напади можуть статися цими вихідними в місцях великого скупчення людей, зокрема торговельних центрах і концертних залах.

Будьте пильні та виконуйте вказівки місцевої влади,

– попередили в посольстві.

Силовиків у Москві вже перевели на посилений режим

Як пишуть російські телеграм-канали, силовиків у Москві перевели на посилений режим роботи. Таке рішення ухвалили після того, як декілька посольств опублікували заяви про можливі теракти.

Зокрема, у Москві збільшили кількість патрульних груп, а на деяких видах транспорту вийшло у 2 – 2,5 раза більше силовиків, ніж зазвичай. Відомо, що на чергування відправили й силовиків у цивільному одязі. До того ж у складі патруля обов'язково має бути жінка.

Які країни вже попередили про загрозу терактів у Москві

Натепер про загрозу терактів у Москві попередили посольства таких країн:

США,

Велика Британія,

Німеччина,

Нідерланди,

Канада,

Південна Корея,

Латвія.

У дипвідомствах закликали громадян своєї країни за можливості виїхати з Росії або ж уникати великих скупчень людей. Такі попередження з'явилися після того, як російська ФСБ заявила, що зірвала напад на синагогу в Москві осередку бойовиків терористичного мусульманського угруповання "Ісламська держава".