У Росії змінюють політику щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ, – ISW

В Росії усіма силами намагаються створити картинку, що український контрнаступ провалюється. До поширення цих наративів приєднали провійськовий простір країни-агресора.

Для цього росіяни все більше перебільшують втрати серед українських військових, а російські навпаки приховують. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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Так, відомі російські мілблогери все частіше неправдиво представляють українські контрнаступальні операції як серію невдалих штурмів ЗСУ по всій лінії зіткнення.

Поширюють неправдиві кадри знищення техніки

Експерти ISW навели приклад: російські блогери широко поширили кадри від 29 липня, стверджуючи, що на них дин російський танк нібито розгромив цілу українську роту з бронетехнікою нещодавно, але насправді відео знято 7 червня, і на ньому артилерійські підрозділи військ Росії завдають ударів по колоні ЗСУ.

Російські джерела й раніше поширювали старі кадри, щоб підтвердити заяви про те, що українські сили зазнають значних втрат у бронетехніці, але наразі подібні випадки почастішали і це вказує на те, що російські джерела навмисно поширюють старі кадри, щоб підтримати наративи Кремля.

Аналітики Інституту нагадали й про те, що президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що українські війська втратили 39 бронетехніки за кілька днів боїв у західній частині Запорізької області. Однак це є значне перебільшення втрат українців під час українського контрнаступу.

Попри все, ЗСУ наступаю і успіх доведеться визнати

Фахівці ISW вважають, що Кремль, ймовірно, змінює свою політику щодо висвітлення війни, щоб применшити можливості успішного контрнаступу ЗСУ та позиціювати себе як ефективного керівника військових дій.

Натомість російські військкори продовжують заявляти про локальні поступи ЗСУ, і деякі проблеми з російськими оборонними операціями, але ширше оперативне подання українського контрнаступу в інформаційному просторі Росії узгоджується з ймовірною зміною висвітлення контрнаступу за сценарієм Кремля.

Водночас аналітики відзначають, що українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед на деяких напрямках 29 липня.

Також українські оборонці завдали ударів по російських військових і логістичних об'єктах в окупованому Криму 28 і 29 липня.