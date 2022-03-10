У Росії поширюють фейк, що "українських воїнів пристібають ланцюгами, щоб вони не склали зброю"

Російська пропаганда годує своїх слухачів та читачів фейком про те, що українських військових начебто навіть пристібають ланцюгами. Роблять це у хворій уяві ворога – "щоб вони не склали зброю".

Росія, як свідчить досвід, не має меж у цинізмі та брехні. Черговий фейк пропагандистів розвінчав журналіст Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Фейк про "прив'язування українських військових ланцюгами"

Росія поширює фейк, що начебто українські військові, а вони (росіяни – 24 канал) називають їх націоналістами, причіпляють своїх товаришів по службі ланцюгами,

– розповів Лещенко.

Він додав, що росіяни розповідають, що українці роблять це нібито, аби "вони не склали зброю та не перейшли на сторону агресора".

Лещенко зауважив, що такий фейк навіть складно коментувати. Однак Росія повторює й повторює його, вкладаючи у масову свідомість.

Зрозуміло, що росіянам важко чи навіть неможливо осягнути, що українці зараз єдині у своїй боротьбі з ними, тому нікого не треба заставляти захищати свою землю, всі готові це робити добровільно.

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