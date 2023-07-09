У Росії масово "кошмарять" колекторів і судових приставів: чому їх змушують переїхати в Україну

Росія примусово намагається заселити окуповані території України колекторами та судовими приставами. Росіяни навіть посилили репресії, щоб переселити їх на окуповані території.

У Ростові та прикордонних областях почали масово "кошмарити" колекторів та судових приставів для їх переїзду на окуповані території. Про це 24 Каналу повідомили джерела.

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Росіян лякають штрафами

За незгоду росіян погрожують штрафувати та залишати без премій. Натомість тим, хто зголошується, обіцяють видавати житло.

Попри так звану "допомогу", охочих росіян переїхати на окуповані території України – дуже мало.

Посилення приставів та колекторів потрібно Росії, аби почати утискати місцевих, які заборгували за комунальні послуги, не змогли розплатитися з кредитами тощо.

Слід зазначити, що кількість боржників із кожним днем більшає по всій Росії. На окупованих територіях України ситуація ще гірша, адже там відверті проблеми з економікою.

Для чого Росія завозить людей на окуповані території