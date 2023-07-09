У Росії масово "кошмарять" колекторів і судових приставів: чому їх змушують переїхати в Україну
Росія примусово намагається заселити окуповані території України колекторами та судовими приставами. Росіяни навіть посилили репресії, щоб переселити їх на окуповані території.
У Ростові та прикордонних областях почали масово "кошмарити" колекторів та судових приставів для їх переїзду на окуповані території. Про це 24 Каналу повідомили джерела.
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Росіян лякають штрафами
За незгоду росіян погрожують штрафувати та залишати без премій. Натомість тим, хто зголошується, обіцяють видавати житло.
Попри так звану "допомогу", охочих росіян переїхати на окуповані території України – дуже мало.
Посилення приставів та колекторів потрібно Росії, аби почати утискати місцевих, які заборгували за комунальні послуги, не змогли розплатитися з кредитами тощо.
Слід зазначити, що кількість боржників із кожним днем більшає по всій Росії. На окупованих територіях України ситуація ще гірша, адже там відверті проблеми з економікою.
Для чого Росія завозить людей на окуповані території
- Росія перед початком контрнаступу ЗСУ активно відправляла в окупований Крим дітей, зокрема з іноземних країн. Мета такої акції окупантів полягала в тому, щоб використати дітей як живий щит.
- На тимчасово окупованих територіях України Росія розміщує свої війська, техніку у дитячих закладах та використовує цивільних як "живий щит". Зокрема, на одній з баз відпочинку ворог катує українців.
- У селі Новопетрівка Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію "Весна" загарбники облаштували військову базу, де перебуває понад 800 російських військових. Поблизу житлових будинків місцевих жителів розосереджена російська військова техніка.
- У селі Чулаківка Херсонської області базу відпочинку "Іва" окупанти переобладнали під військову комендатуру, проводять там допити, жорстоко катують українців у підвалі.
- Також Росія штучно спричинила затори на Кримському мосту. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що Росія використовує своїх громадян як живий щит на Кримському мосту.