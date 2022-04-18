У Росії повністю провалили мобілізацію: набрали лише 15 танкістів, але 5 вже звільнились
Джерело:фейсбук Романа Цимбалюка
Громадяни Росії не хочуть йти воювати навіть за контрактом. Цієї проблеми не вирішила навіть спрощена система набору контрактників без проведення психофізіологічного відбору.
Не допомогло навіть право укладати тимчасові контракти тривалістю 3 місяці. Люди йдуть, коли чують "спецоперація".
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З початку 2022 року по 15 квітня для проходження військової служби за контрактом в 56 військових частинах Західного військового округу у Росії відібрали всього 103 військовослужбовці. 23 з них написали рапорти на звільнення, дізнавшись про проведення "спеціальної військової операції", тобто війни на території України.
Найгірша ситуація в мотострілецьких та танкових частинах
Серед усіх військових частин Західного військового округу, особовим складом найважче комплектувати саме мотострілецькі та танкові частини.
У 2022 році в мотострілецькі та танкові частини Західного військового округу прибуло лише 15 контрактників, 5 з яких звільнилися в перший тиждень служби,
– написав Роман Цимбалюк.
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