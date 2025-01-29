Добровольців суттєво поменшало: як Кремль мотивує росіян вступати до війська

Втрати російського війська у війні проти України перевищують кількість добровольців, які підписують контракт. Відповідно поступово армія Росії виснажується.

У розмові з 24 Каналом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, який спосіб використовує Кремль, щоб змінити цю негативну тенденцію. До слова, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 830 тисяч окупантів.

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Як Кремль заохочує росіян йти до війська

На Росії всіляко мотивують чоловіків підписувати контракти й воювати проти України. Зокрема, підвищують розмір одноразової виплати. У різних регіонах сума становить від 30 до 40 тисяч доларів.

З літа ми спостерігали зростання віку контрактників – добровольців до 40 – 50+ років й зниження їх кількості, попри шалені виплати, які тоді становили близько 20 тисяч доларів,

– мовив Коваленко.

Підвищення розміру одноразової виплати підтверджує інформацію, що у Росії знизився потік добровольців. Водночас Кремль намагається вербувати 18 – 19-річних строковиків, щоб залучати їх до підписання контрактів у частинах.

"Цими грошима їх намагаються мотивувати. Часто трапляються випадки, коли 18-річні хлопці не кажуть батькам, що підписали контракт. Хлопців не попереджають про швидку участь у бойових діях, але у перший тиждень вони потрапляють на поле бою, деякі зникають безвісти, гинуть", – додав голова ЦПД.

Зверніть увагу! За різними даними, Росія мобілізує та набирає на контракт близько 30 тисяч особового складу на місяць. Водночас втрачає близько 45 – 48 тисяч упродовж останніх місяців.

Підвищення одноразової виплати за підписання контракту – це ще один крок для того, щоб Росія відклала мобілізацію. Кремль поки що не готовий проводити мобілізацію з погляду політичного рішення.

Крім того, завдяки підвищенню виплат у Росії намагаються збільшити кількість добровольців, перекривши втрати, яких армія противника зазнає в Україні.

До слова, фінська розвідка повідомляє, що Росія планує збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона солдатів до кінця 2026 року.