В разговоре с 24 Каналом глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, какой способ использует Кремль, чтобы изменить эту негативную тенденцию. К слову, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 830 тысяч оккупантов.

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На России всячески мотивируют мужчин подписывать контракты и воевать против Украины. В частности, повышают размер единовременной выплаты. В разных регионах сумма составляет от 30 до 40 тысяч долларов.

С лета мы наблюдали рост возраста контрактников – добровольцев до 40 – 50+ лет и снижение их количества, несмотря на огромные выплаты, которые тогда составляли около 20 тысяч долларов,

– сказал Коваленко.

Повышение размера единовременной выплаты подтверждает информацию, что в России снизился поток добровольцев. В то же время Кремль пытается вербовать 18 – 19-летних срочников, чтобы привлекать их к подписанию контрактов в частях.

"Этими деньгами их пытаются мотивировать. Часто встречаются случаи, когда 18-летние ребята не говорят родителям, что подписали контракт. Ребят не предупреждают о скором участии в боевых действиях, но в первую неделю они попадают на поле боя, некоторые исчезают без вести, погибают", – добавил председатель ЦПД.

Обратите внимание! По разным данным, Россия мобилизует и набирает на контракт около 30 тысяч личного состава в месяц. В то же время теряет около 45 – 48 тысяч в течение последних месяцев.

Повышение единовременной выплаты за подписание контракта – это еще один шаг для того, чтобы Россия отложила мобилизацию. Кремль пока не готов проводить мобилизацию с точки зрения политического решения.

Кроме того, благодаря повышению выплат в России пытаются увеличить количество добровольцев, перекрыв потери, которых армия противника испытывает в Украине.

К слову, финская разведка сообщает, что Россия планирует увеличить численность армии до 1,5 миллиона солдат до конца 2026 года.