Поки перекриває, але Росія вже має проблеми з виробництвом ракет і снарядів, – ОП

У своїй статті колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав, що Україна буде максимально корисною для Європи. Вона може знизити залежність європейських країн від військового контингенту Сполучених Штатів.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що мовиться про об'ємний, фундаментальний, стрижневий захист всього європейського континенту. Тобто Збройні Сили України виконуватимуть функцію, яку сьогодні вважається, що виконують США.

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Як Росії вдається продовжувати війну

Варто розуміти, що до такого типу війни, в якому сьогодні перебуває Україна і Росія, Сполучені Штати не готові. Ба більше, до цього не готова будь-яка інша країна, адже ми говоримо про дуже масштабну та інтенсивну війну.

Залучені не спецпідрозділи кількістю 10 – 15 тисяч бійців, а величезні маси регулярних частин, сотні тисяч. До того ж мобілізований контингент, ресурсність, логістика. До такого типу війни ресурсно ніхто не був готовий,

– сказав Михайло Подоляк.

Повне інтерв'ю з радником голови Офісу Президента України Михайлом Подоляком дивіться о 19:40 на YouTube Не пропустіть!

Але важливою є друга складова. Росія має великі дефіцити з мілітарною економікою. Тези про те, що у них перебудована економіка, а ВПК нібито дуже добре працює – це фікція. Справді певний ресурс є, але його Росія змушена перекривати та компенсувати, зокрема завдяки допомозі з Північної Кореї.

У Росії є проблеми з виробництвом снарядів і ракет. Це точно,

– наголосив радник голови ОПУ.

Він додав. що Росія воює за архаїчною методикою, тобто кількісно. Немає сенсу воювати з такою великою країною таким самим методом. Разом з цим ми розуміємо, що європейський та американський ВПК більш технологічний, їхня зброя прогресивна.

"Через використання цієї зброї, яка є на складах, можна було б зрівняти технологічні можливості українських оборонних сил та кількісні показники російських окупаційних військ", – зауважив Подоляк.