Ще мій прадід, навіть не дід, таким воював, – 70-річний генерал про озброєння росіян
У Росії серйозні проблеми зі зброєю. Ворог не встигає виготовляти велику кількість озброєння, яке втратив на війні в Україні. У держави-агресорки ще є жива сила та ресурси, але вони не зможуть швидко відновити свій потенціал.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, росіяни вже навіть застосовують на війні гвинтівки Мосіна, які були розроблені ще у 19 столітті.
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Романенко зазначив, що велику кількість сучасної зброї, яку втратили загарбники на війні в Україні, Росія не встигає виготовляти.
"У мене прадід воював із цією гвинтівкою. Він був розвідником та зробив 4 солдатських подвиги. Мосін навіть не у 20, а у 19 столітті розробив цю гвинтівку. Якщо вони (росіяни – 24 Канал) змушені отримувати таку зброю, то це багато про що говорить", – сказав військовий експерт.
Росіяни не зможуть швидко відновити сили
Ігор Романенко підкреслив, що Росія досі має живу силу. Насправді ворог не припиняв так звану часткову мобілізацію, а продовжує проводити її таємно. Приблизно 300 тисяч росіян вже кинули на фронт в Україну.
Вони це роблять таємно. Оформлюють "добровольчі" загони, для яких планують набрати ще 400 тисяч. Тобто збільшити свою армію, але зробити це швидко вони не можуть. Вони бояться, що це підірве і так досить непростий стан. Він поступово погіршується в Росії на цих болотах "глибинного народу",
– зауважив він.
Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці переконаний, що Росія не зможе швидко відновити втрачені сили. На його думку, українським захисникам потрібно збільшити ефективність зброї, знищувати ворога, виконувати оборонні та контрнаступальні завдання.
Романенко про зброю росіян: дивіться відео
Втрати ворога на 17 квітня
- За останню добу Сили оборони ліквідували ще 590 загарбників. Загалом від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась на 182 660 осіб. Зауважимо, що точну кількість втрат ворога підрахувати складно через інтенсивність боїв, тож загиблих окупантів може бути в рази більше.
- В ранковому зведенні Генштабу повідомили, що наші воїни протягом доби відбили понад 60 атак загарбників на Сході. Росія зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Там окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
- Крім того, авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також наші захисники збили 4 ворожих БпЛА (2 "Орлан-10", розвідувальний "Елерон" та "Ланцет").