Пропагандиста, якому Путін вручив орден мужності, затримали за стрілянину по людях

В Росії затримали воєнкора-пропагандиста, який вистрілив із газового пістолета у голову чоловіку через сварку. Раніше Путін нагородив його орденом мужності.

А тепер проти воєнкора порушили кримінальну справу за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Пропагандиста можуть позбавити волі на 5 років.

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Що відомо про воєнкора-стрільця

Мова про Родіона Северьянова, він робив репортажі для пропагандистських російських ЗМІ на початку війни. У березні він нібито отримав поранення, за його словами, від "українського снайпера".

І за "відвагу та самовідданість при виконанні професійного обов'язку" російський диктатор Путін нагородив Северьянова орденом мужності.

Так ось мужність на Росії. Стріляти у своїх же громадян, які не озброєнні. Зазначають, що потерпілий – це дорожній працівник. Деталей суперечки немає. Відомо лиш, що Северьянов стріляв чоловіку в голову.

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До слова, це не перший випадок стрілянини та жорстокості росіян на вулиці останнім часом. Так, нещодавно в Росії військовий напав на школяра та жорстоко побив його.

Нічого дивного, ті хто звик приходити на чужу землю війною, мародерити там, вбивати, буде ставитись так само і до своїх громадян.