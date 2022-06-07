У Росії провели патріотичний урок, під час якого "повісили" Зою Космодем'янську

Росіяни все ніяк не можуть знайти дно, яке неможливо пробити. Кожного дня із їхнього "Заболоття" прилітають просто фантастичні новини.

Росіяни все ніяк не втомляться доводити свій "патріотизм". Те, що ці спроби давно втратили з поля зору горизонти бодай елементарної адекватності, їх абсолютно не турбує.

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"Патріотичний" урок з шаленою кінцівкою

Дагестанська школа бойових мистецтв "5 сторін світу" вирішила підкорити інтернет "патріотичним" уроком. Сама назва школи і її мета вже плавно наштовхують на думку про результат цієї витівки. Але в Дагестані вміють дивувати навіть найлютіших скептиків.

У школі бойових мистецтв вирішили, що підіймати патріотичний дух учнів потрібно сценою повішання сталінської диверсантки Зої Космодем'янської.

Мені за щастя померти за країну. Я не одна, нас 200 мільйонів. Перемога буде за нами,

– пафосно проголошує дівчина з мотузкою на шиї.

Відео абсурдного уроку швидко розлетілося мережею та вразило навіть самих недалеких росіян, які навіть подекуди наважилися на скептичні коментарі. Ще кілька таких уроків – і Кремлю доведеться запускати спецоперацію з придушення такого сміливого волевиявлення у коментарях.

Втім, росіяни дуже сподіваються на те, що комусь таки забракне інстинкту самозбереження і він поїде помирати за хворі плани свого диктатора в Україні. Як відомо, з "гарматним м'ясом" в окупантів почалися проблеми – солдатам брешуть про ротацію, змушують воювати у зимовій формі літом та навіть не забезпечують водою.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про те, що ситуація на Сході є складною. Ворог кидає на штурм дуже великі сили, артилерійські обстріли практично не припиняються. ЗСУ демонструють просто феєричну майстерність та стримують ворога.

Росіяни підтвердили той факт, що викрадають українське зерно та везуть його до Криму, після чого на кораблях перевозять його до Сирії. Ворог вкрав вже сотні тисяч тонн нашого зерна та сподівається, що зможе збільшити цей показник.

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