Попри панічний страх у Москві та Санкт-Петербурзі наважились провести репетиції парадів

У Москві та Петербурзі пройшли генеральні репетиції параду до 9 травня. На це дійство зібралися подивитися росіяни.

Попри страх атак, у Москві та "Пітєрі" відбуваються генеральні репетиції "святкового параду". Про це повідомляють російські видання, передає 24 Канал.

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У Росії проводять репетиції парадів

Репетиції парадів відбуваються у Москві на Червоній площі та в Петербурзі на Двірцевій. Все вже прикрашено "аквафрешем" – на будинках видніються російські прапори та великі екрани зі "святковою" символікою.

В обох містах на площах зібралися натовпи, щоб подивитися на марш колон російських військових. При цьому репетиції пройшли з усіма атрибутами – пролунав гімн, площею проїхали автомобілі військового командування.

Також росіяни навіть потренувалися робити хвилину мовчання. Вони віддали шану окупантам та воєнним злочинцям, які повернулися додому в чорних пакетах.

До слова, раніше у ГУР МО попередили, що Росія може готувати провокації на 9 травня. Цього дня у російських окупантів загострюється так зване "побєдобесіє".

Росіяни можуть влаштувати "виставу"

У ГУР попередили, що на 9 травня росіяни можуть влаштувати провокації на власній території. Російські спецслужби можуть спрямувати атаки на російське цивільне населення.

До прикладу, російські спецслужби можуть інсценувати напади на жителів прикордонних районів Росії.