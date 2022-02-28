У Росії пройшли антивоєнні мітинги: скільки осіб затримали

27 лютого у 52 містах Росії пройшли мітинги, де росіяни виступають проти війни в Україні. За участь у мітингах затримали 2761 особу.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко каже, що це лише початок.

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"З кожним днем кожен росіянин відчуває на собі все більше наслідків від дій шаленого карлика", – написав він.

Станом на ранок 28 лютого затримано вже понад 2,7 тисячі людей у 52 містах РФ, зокрема:

у Москві – 1260 затриманих

у Санкт-Петербурзі – 1026 затриманих

Також є затримані на акціях в окупованому Криму та прикордонних Бєлгороді та Ростові-на-Дону.

Цікаво, що держава-агресорка думає, що після вторгнення в Україну з нею все ще хтось "дружить". У Москві однією з таких країн вважають Китай. Так, представниця МЗС Росії Марія Захарова взялася перелічувати "друзів" Росії, однак її перелік обмежився лише однією країною.

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