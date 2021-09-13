У Росії публіці вперше показали катафалк для Путіна й найвищих держчиновників
Джерело:ТАСС
У Росії вперше на публіці з'явився катафалк для найвищого державного керівництва Aurus Lafet. Приводом для "демонстрації" став похорон міністра МНС Євгена Зінічєва 10 вересня у Санкт-Петербурзі.
Виготовлення катафалку для президента та інших високопосадовців стало відомо ще навесні 2021 року, однак до 10 вересня у Росії не було причин його продемонструвати.
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Довжина катафалку понад 6 метрів
Катафалк для перших осіб держави створили на базі Aurus Senat. Від нього запозичили передню частину з решітками й фарами та бампер. Однак від Senat катафалк відрізняє високий надбудований дах та відсутність задніх дверей. Його довжина становить понад 6 метрів.
Конструктором катафалку Aurus Lafet стало підприємство "НАМІ". Повних технічних характеристик ніде не опублікували.
Так само не повідомляють, скільки катафалків планують випустити загалом. На похороні Євгена Зінічєва використали 2 такі авто.
Aurus Lafet на похороні Євгена Зінічєва / Фото "Комсомольської правди"
Смерть Євгена Зінічєва: коротко про головне
- Голова МНС Росії Євген Зінічєв загинув у Красноярському краї в Росії 8 вересня 2021 року разом із пропагандистом Russia Today Олександром Мельником.
- Російська влада назвала офіційною версією смерті загибель під час військових навчань, які вранці чиновник відкривав. Зінічєв нібито кинувся рятувати Мельника, який упав з висоти.
- Однак ЗМІ спростували цю інформацію і повідомили, що трагедія трапилася щонайменше за 120 кілометрів від місця проведення навчань. І саме Мельник намагався врятувати Зінічєва, через що і загинув.