У Росії публіці вперше показали катафалк для Путіна й найвищих держчиновників

У Росії вперше на публіці з'явився катафалк для найвищого державного керівництва Aurus Lafet. Приводом для "демонстрації" став похорон міністра МНС Євгена Зінічєва 10 вересня у Санкт-Петербурзі.

Виготовлення катафалку для президента та інших високопосадовців стало відомо ще навесні 2021 року, однак до 10 вересня у Росії не було причин його продемонструвати.

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Довжина катафалку понад 6 метрів

Катафалк для перших осіб держави створили на базі Aurus Senat. Від нього запозичили передню частину з решітками й фарами та бампер. Однак від Senat катафалк відрізняє високий надбудований дах та відсутність задніх дверей. Його довжина становить понад 6 метрів.

Конструктором катафалку Aurus Lafet стало підприємство "НАМІ". Повних технічних характеристик ніде не опублікували.

Так само не повідомляють, скільки катафалків планують випустити загалом. На похороні Євгена Зінічєва використали 2 такі авто.



Aurus Lafet на похороні Євгена Зінічєва / Фото "Комсомольської правди"

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