У Росії рекордна за 20 років кількість секретних указів Путіна: так приховують втрати на війні

У російського президента Володимира Путіна майже абсолютна влада в країні. Серед них і видача указів, які мають бути негайно виконані. Правда не завжди жителі Росії про них дізнаються.

У Росії масово поширена практика, коли Путін видає "секретні укази". Доволі часто так робиться, щоб приховати від "сторонніх очей" певну інформацію. Серед них і нагородження загиблих військовослужбовців. Їх, зазвичай, нагороджують "орденом мужності".

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На Росії проаналізували кількість секретних указів Путіна. Виявити, що вони "секретні", допоміг випадок.

В повідомленні про загибель одного солдата з Оренбурзької області була згадка проте, що його нагородили "орденом мужності" згідно з указом російського президента №85сс. На сайті російського президента цей указ не опублікований, а в порядкових номерах указів відсутній №85. Як і №86.

Згодом виявили ще одну згадку про указ Путіна про нагородження вбитого солдата, де вкінці номера було "сс". І цього указу теж не було на сайті російського президента. Журналісти припустили, що "сс" означає "совершенно секретно". Тож за цим принципом вони вирішили дослідити, які ще укази не були офіційно опубліковані.

Таких виявилося чимало. Лише у березні 2022 року таких указів було 54%. Це рекорд за майже 20 років. У квітні таких указів було 49%. Для прикладу, в лютому 2022 року – 33%. А в січні 2022 року – 26%.

Журналісти пов'язують таку секретність з тим, що Кремль намагається не показувати реальну кількість забитих військових у війні проти України. Адже навіть у мирний час в Росії дані щодо загибелі військових є засекречені.

Станом на 5 травня українські захисники. Ці дати є орієнтовні, адже бойові дії тривають щодня, і встановити точну кількість вбитих загарбників є складно.

Аналіз також показав, що велика кількість секретних указів Путіна зростає під час війни. Так було і під час першого нападу Росії на Чеченську республіку Ічкерія. І під час другої війни проти цієї країни. Так, в грудні 2002 року кількість секретних указів Путіна була 59%. Рекорд же – 61%. Так було зафіксовано двічі – у лютому 2000 року та в листопаді 2001 року.

Значно зросла кількість секретних указів, коли Росія анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі. Вже в січні 2014 їх було 48%, а в лютому – 42%. 44% було зафіксовано в липні 2014 року.

Журналісти зазначають, що не всі секретні укази можуть бути пов'язані з ліквідованими окупантами. Для прикладу, секретними указами Путін нагороджував і пропагандистів під час захоплення Криму. Та й загалом часто військові нагородження якраз і приховують, у тому числі й вищого військового керівництва країни.

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