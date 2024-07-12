У росіян проблеми: Світан назвав ймовірну причину падіння пасажирського літака у Підмосков'ї

У Підмосков'ї 12 липня розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. Є інформація, що члени екіпажу, які перебували на борту, загинули.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що за авіаційною класифікацією, якщо під час польоту загинула хоч одна людина, то така подія називається катастрофою. На повітряному судні загинуло 3 людини.

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Причини падіння пасажирського літака

За словами Романа Світана, присутні на літаку намагались здійснити посадку. Вони кружляли у повітрі кілька годин, однак їм цього не вдалось.

Ймовірно, ця катастрофа пов'язана із відмовою авіаційної техніки. У росіян часто виникають проблеми із двигунами,

– сказав він.

Військовий експерт зазначив, що після введення санкцій на обслуговування та постачання потрібних елементів для літаків, країна-агресорка відчуває дефіцит якісного обладнання. Імпортозаміни У Росії не відбулось, тому вона за прихованими схемами намагається дістати необхідні деталі для авіаційної промисловості.

Іноді росіянам трапляється обладнання, яке не витримує умов польоту, що призводить до катастроф. Мабуть, сьогодні це і є причиною цих подій (падіння пасажирського літака – 24 Канал),

– висловився льотчик-інструктор.