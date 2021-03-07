Не визнали себе іноземними агентами: в Росії розформували рух "За права людини"

Рух "За права людини" в Росії вирішили розформувати. Таке рішення ухвалили на з'їзді організації.

Відповідне рішення ухвалювали делегати з 35 регіонів Росії. Це відбулось сьогодні, 7 березня 2021 року.

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Чому рух розформували

У заяві руху пояснили, що таке рішення ухвалили через:

необхідність реєструвати навіть незареєстровані громадські об'єднання як іноземних агентів;

відповідальність за порушення законодавства навіть для їхніх пересічних учасників.

Рух не визнає себе іноземним агентом

Водночас рух відмовляється визнавати себе іноземним агентом, оскільки вважає, що його робота завжди велася в інтересах громадян Росії.

Ми зобов'язуємось в межах своїх сил і можливостей продовжувати захищати гідність і права людини в нашій країні,

– зазначили представники організації.

Наразі рух не визнали іноземним агентом, але його очільник Лев Пономарьов отримав статус іноземного агента.

Що відомо про рух "За права людини"

Російський рух "За права людини" створили у 1997 році.

У лютому 2019 року організацію додали в список іноземних агентів. 1 листопада 2019 року Верховний суд Росії задовольнив позов Мін'юсту про ліквідацію руху, визнавши грубі і непереборні порушення оформлення діяльності.

Пізніше очільник руху Лев Пономарьов створив на його базі нову однойменну організацію.

У 2012 році в Росії ухвалили закон про некомерційні організації у статусі "іноземних агентів". До них можна прирівняти некомерційні організації, які займаються "політичною діяльністю" і отримують гроші з-за кордону – навіть у вигляді грантів або пожертвувань.