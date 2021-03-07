Не визнали себе іноземними агентами: в Росії розформували рух "За права людини"

Рух "За права людини" в Росії вирішили розформувати. Таке рішення ухвалили на з'їзді організації.
Джерело:Сайт "За права людини"
Відповідне рішення ухвалювали делегати з 35 регіонів Росії. Це відбулось сьогодні, 7 березня 2021 року.
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Чому рух розформували
У заяві руху пояснили, що таке рішення ухвалили через:
- необхідність реєструвати навіть незареєстровані громадські об'єднання як іноземних агентів;
- відповідальність за порушення законодавства навіть для їхніх пересічних учасників.
Рух не визнає себе іноземним агентом
Водночас рух відмовляється визнавати себе іноземним агентом, оскільки вважає, що його робота завжди велася в інтересах громадян Росії.
Ми зобов'язуємось в межах своїх сил і можливостей продовжувати захищати гідність і права людини в нашій країні,
– зазначили представники організації.
Наразі рух не визнали іноземним агентом, але його очільник Лев Пономарьов отримав статус іноземного агента.Зауважимо! У 2012 році в Росії ухвалили закон про некомерційні організації у статусі "іноземних агентів". До них можна прирівняти некомерційні організації, які займаються "політичною діяльністю" і отримують гроші з-за кордону – навіть у вигляді грантів або пожертвувань.
Що відомо про рух "За права людини"
- Російський рух "За права людини" створили у 1997 році.
- У лютому 2019 року організацію додали в список іноземних агентів. 1 листопада 2019 року Верховний суд Росії задовольнив позов Мін'юсту про ліквідацію руху, визнавши грубі і непереборні порушення оформлення діяльності.
- Пізніше очільник руху Лев Пономарьов створив на його базі нову однойменну організацію.