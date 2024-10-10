В Росії спалахують старі міжнаціональні конфлікти: чим це загрожує Кремлю

В Росії, і зокрема в Чечні, продовжують розпалюватись міжнаціональні конфлікти. Тригером для них стала спроба захоплення компанії Wildberries, в якому брали участь кадирівці. Водночас війна в Україні ще більше роздмухала старі суперечності між народами Росії.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що саме викликає найбільшу ненависть в регіонах Росії. Водночас Рамзан Кадиров оголосив кровну помсту через те, що нібито російський олігарх і глава адміністрації Владіміра Путіна замовили його вбивство.

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Це головний вектор ненависті

Російський опозиційний журналіст нагадав, що під час спроби захоплення офісу інтернет-магазина Wildberries, коли кадирівці супроводжували сторону, що наступала, вони вбили двох охоронців, які були інгушами. Після цього давнє протистояння чеченців та інгушів загострилось.

Довідка. Між Тетяною Бакальчук, главою компанії Wildberries, яка має мільярдні статки, і її чоловіком Владиславом виник конфлікт, до якого долучились "поважні" люди. На бік Тетяни встав олігарх Сулейман Керімов, наближений до Путіна, а на бік Владислава – Рамзан Кадиров. За словами російського опозиціонера Ростислава Мурзагулова, саме Керімов був одним з тих, хто буцімто замовив вбивство Кадирова.

Зараз будь-яка іскра може розпалити старі міжнаціональні конфлікти, тому що взаємна ворожість між народами, які були що штучно зібрані російською імперією, нікуди не ділась. А також ненависть, яка приховано тліє, – до федерального центра,

– наголосив журналіст.

Все населення Росії, за його словами, найбільше ненавидить Москву, федеральний центр, який їх грабує, висмоктує всі соки з них, забирає усі блага в регіонах і потім на свій розсуд їх роздає. Це головний вектор ненависті, яка сьогодні існує під прикриттям, здавалось би, згоди, лояльності.

Це протиріччя всередині Росії війна, що триває в Україні, тільки загострює. Розпочавши цю війну, Путін прирік Росію на неминучий розпад та на припинення існування російської імперії,

– впевнений Ігор Яковенко.

До слова, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що російські еліти більше не підтримують методи Владіміра Путіна щодо війни в Україні. Через це очільник Кремля змушений проводити кадрові ротації. Водночас саме перемога України на полі бою "зрушить оточення працювати проти Путіна".