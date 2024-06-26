Відроджена з часів Другої світової: Росія могла сформувати нову "армію" для війни

Через колосальні втрати серед особового складу Росії доводиться проводити реформи в армії. Так, окупанти могли сформувати нову армію для війни в Україні.

Про це мовиться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. У ньому припускається, що окупанти могли підпорядкувати одну з бригад "51-й армії", яку, ймовірно, відродили з часів Другої світової війни.

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Росія сформувала нову "армію"

У звіті аналітики ISW зауважують, що нині в російській армії проходять масштабні реформи. Зокрема, окупанти створюють нові загальновійськові об'єднання армійського рівня.

Про це також заявляв і речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх. Так, днями раніше він заявляв, що на Харківський напрямок окупанти можуть перекинути "9 мотострілецьку бригаду 51-ї армії". Як наголошують аналітики, "51-ша армія" може бути індикатором того, що Кремль сформував ще одну загальновійськову армію для розгортання її у війні з Україною.

Окрім того, про розгортання нової бригади заявляв і речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Він стверджував, що російські війська планують перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) та "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" на Харківський напрямок. До таких дій Росія вдається через важкі втрати особового складу.

В ISW зауважують, що окупанти, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій ще з часів Другої світової війни "51-ій армії".

51-ша армія існувала в СРСР під час Другої світової війни. Її сформували у серпні 1941 року, а у серпні 1945 році – розформували. Радянських солдатів та офіцерів, які служили в 51-й армії, або ж демобілізували, або відправили на службу до інших підрозділів.