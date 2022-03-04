У Росії ще немає відчуття катастрофи, – російський правозахисник про наслідки через агресію
Міжнародні партнери України запровадили нищівні масштабні санкції проти Росії через агресію. Великі компанії почали розривати контракти. Однак росіяни ще наразі не відчувають наслідків повністю.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає, що у Росії ще не хочуть вірити у ці зміни.
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"Вони ще до кінця не розуміють, як зміниться їхнє життя при відсутності соцмереж і тих звичних відносин з економічними суб'єктами, різними компаніями", – сказав Фейгін.
Він пояснив, що минуло надто мало часу, аби росіяни зрозуміли увесь масштаб ситуації.
Вони ще не розуміють, як це працюватиме. Люди себе заспокоюють, що це ненадовго. Мовляв, тиждень – місяць, а далі все повернеться. У них відчуття катастрофи ще немає,
– зазначив Фейгін.
Зауважимо, що з російського ринку вийшли вже десятки світових компаній.
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