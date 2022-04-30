У Росії ще є близько 20 ракет типу "Калібр" в Чорному морі, – Мотузяник

В межах Чорного моря Росія має близько 20 ракет типу "Калібр". Цю зброю агресор може випустити найближчими днями по території України.

Про це 30 квітня на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє 24 канал.

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Варто бути готовими до подальших ракетних ударів

Мотузяник зазначив, що ракетні та авіаційні ворожі удари по військових та цивільних об'єктах України не припиняються. Зокрема, ворожі війська виконали щонайменше 30 літако-вильотів для ураження об'єктів в Харківській та Донецькій областях.



Російські дальні бомбардувальники виконали ще 32 літако-вильоти, з них – не менше 8 для завдання бомбових ударів по Маріуполю.

Речник Міноборони додав, що наразі не виключаються випуски крилатих ракет.

В акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет підводних човнів типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп становить до 20 ракет,

– розповів він під час брифінгу.

Росія "прицілювалася" до українських АЕС: що відомо

Нагадаємо, що впродовж 25 – 26 квітня путінські війська активно обстрілювали Україну саме крилатими ракетами.

Дві російські крилаті ракети пролетіли поряд із Запорізькою АЕС.

Ще дві – зафіксували над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС.

Також російські ракети пролетіли над Південно-Українською АЕС.

Володимир Зеленський наголосив, що такі дії Росії свідчать про їхнє нерозуміння принципів ядерної безпеки.

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