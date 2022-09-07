У мережі поширюють повідомлення однієї з російських шкіл. У ній розписані правила поведінки під час шкільної лінійки, яка відбувається щопонеділка. Про це повідомляє 24 канал.

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"Завмирайте там, де почули акорди": у російських школах своя атмосфера

У повідомленні школи нагадали, що кожного понеділка відбувається невелика лінійка – прослуховування гімну та підняття прапора.

У цей час всі повинні завмирати на тому місці, де вас застали перші акорди,

– мовиться у повідомленні.

Ворота школи блокуватимуть, щоб ніхто не ходив

Перед виконанням гімну, о 07:59, шкільні ворота блокуватимуть – вочевидь для того, щоб під час заходу не було жодної рухомої людини.

Натомість ті люди, які перебуватимуть на території школи, повинні завмирати одразу, щойно почують російський гімн. Мовиться навіть про тих учнів та вчителів, які ступили на подвір'я чи ґанок.

Ті, що будуть на території або ґанку школи, повинні зупинитися до кінця церемонії, рівнятися на прапор росії й співати гімн із тими класами, які беруть участь в церемонії,

– сказала адміністрація школи.



Російські тоталітарні правила у школі / Скриншот повідомлення

До слова, нещодавно у літаку росіянка вдарила українську дівчинку. Їй не сподобалась подушка з тим самим "російським кораблем".

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