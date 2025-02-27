Прорахувалися, але де: російські школярі привітали військових малюнками з емблемами ССО ЗСУ
- Російські школярі помилково привітали своїх військових малюнками, де використали емблему Сил спеціальних операцій ЗСУ замість російської.
- Емблема ССО ЗСУ складається зі срібного вовка на тлі лаврового вінка, тоді як російська емблема містить золотий лук і двоголового орла.
У Росії школярі 27 лютого вирішили привітати своїх військових з днем сил спеціальних операцій. Однак на малюнках вони зобразили емблему українських ССО ЗСУ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
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Як російські школярі переплутали емблему своїх ССО з українськими
Українські військові розповіли, що "вирішили покращити навчальний процес у школах ворога" і "провели урок патріотизму".
Так, російські школярі, не знаючи який вигляд має емблема сил спеціальних операцій їхньої країни, привітали своїх військовим з малюнками, де зображений символ Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Працюємо далі!
– резюмували в ССО.
Російські школярі привітали своїх військових емблемою ССО ЗСУ / Фото Сил спеціальних операцій
Символом Сил спеціальних операцій ЗСУ є срібний вовк із золотим поясом на тлі лаврового вінка того ж кольору.
У нижній частині вінка розміщено срібний двозуб – знак князя Святослава Хороброго. Під ним, півколом, проходить золота стрічка з його знаменитим гаслом: "Іду на Ви".
Символ ССО ЗСУ / Фото Сил спеціальних операцій
Натомість емблема російських ССО містить сірий вінок, у центрі якого зображений золотий лук із натягнутою стрілою, а зверху – двоголовий золотий орел.