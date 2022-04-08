У Росії в СІЗО відправили голову зовнішньої розвідки ФСБ, – ЗМІ

Колишнього керівника 5-ї служби Федеральної служби безпеки Росії Сергія Бесєду, якого, за неофіційними даними, було відправлено під домашній арешт невдовзі після російського вторгнення в Україну, переведено до СІЗО "Лефортово".

Про це повідомляє журналіст Андрій Солдатов, який спеціалізується на темах російських спецслужб.

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Голову російської зовнішньої розвідки перевели до СІЗО

Його справою займається Головне військове слідче управління СК,

– пише Солдатов.

Про домашній арешт Бесєди журналіст повідомив 11 березня. Серед причин джерела Андрія Солдатова називали:

розкрадання коштів, виділених на підривну та агентурну роботу в Україні,

надання свідомо неправдивої інформації щодо політичної ситуації в Україні.

Нагадаємо, що до 5-ї служби ФСБ (Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) входить Департамент оперативної інформації, який виконує функції зовнішньої розвідки та займається спробами утримання пострадянських країн у сфері впливу Росії.

За даними журналістів, саме він відповідав за надання президенту Росії Володимиру Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення.

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