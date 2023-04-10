По Росії скасовують паради до 9 травня: чи буде головне свято мракобєсія в Москві

У російських прикордонних регіонах скасовують паради до 9 травня. Проте в Кремлі це дійство провести сподіваються.

Парад на Червоній площі росіяни таки готують. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ, передає 24 Канал.

До речі "А що сталося": у російських містах скасовують паради до 9 травня

Пєсков також відреагував на скасування парадів. Стверджує, що це прерогатива глав регіонів. Такі рішення схвалюють, оскільки у пріоритеті нібито безпека громадян.

Що цьому передувало

Паради скасували у Курські та Бєлгородській областях. Ці регіони межують з Україною. Глава Курської області Роман Старовой теж розповідав, мовляв, парад скасували в цілях безпеки. Водночас у Росії не уточнюють, що саме загрожує.

Росіяни поки не знають, як проводитимуть акцію "Безсмертний полк", але обіцяють це визначити.

Безпілотник на Червоній площі

Співзасновник Monobank і виробник БпЛА "Довбуш" Андрій Яценко обіцяє премію у 20 мільйонів гривень за своєрідне спецзавдання. Гроші він пропонує тому, хто зможе приземлити безпілотник із патріотичною символікою на Червоній площі у Москві 9 травня.

Росіяни від такої затії, очевидно, в паніці. Вони починають дзвонити у війська і перевіряти, чи надійно стоїть система ППО.