По Росії скасовують паради до 9 травня: чи буде головне свято мракобєсія в Москві
У російських прикордонних регіонах скасовують паради до 9 травня. Проте в Кремлі це дійство провести сподіваються.
Парад на Червоній площі росіяни таки готують. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ, передає 24 Канал.
До речі "А що сталося": у російських містах скасовують паради до 9 травня
Пєсков також відреагував на скасування парадів. Стверджує, що це прерогатива глав регіонів. Такі рішення схвалюють, оскільки у пріоритеті нібито безпека громадян.
Що цьому передувало
Паради скасували у Курські та Бєлгородській областях. Ці регіони межують з Україною. Глава Курської області Роман Старовой теж розповідав, мовляв, парад скасували в цілях безпеки. Водночас у Росії не уточнюють, що саме загрожує.
Росіяни поки не знають, як проводитимуть акцію "Безсмертний полк", але обіцяють це визначити.
Безпілотник на Червоній площі
Співзасновник Monobank і виробник БпЛА "Довбуш" Андрій Яценко обіцяє премію у 20 мільйонів гривень за своєрідне спецзавдання. Гроші він пропонує тому, хто зможе приземлити безпілотник із патріотичною символікою на Червоній площі у Москві 9 травня.
Росіяни від такої затії, очевидно, в паніці. Вони починають дзвонити у війська і перевіряти, чи надійно стоїть система ППО.