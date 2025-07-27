Росіяни скасували військово-морський парад уперше з 2017 року, – британська розвідка

27 липня у Росії відзначають день військово-морського флоту. З цієї нагоди традиційно мав відбутися парад, але окупанти відмовилися від його проведення. Для них це безпрецедентний крок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розвідку Великої Британії і AP.

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Чому в Росії не провели парад на морі у 2025 році?

З 2017 по 2024 рік у Санкт-Петербурзі завжди проходили морські паради. Торік захід скоротили, але тепер уперше скасували.

Головний військово-морський парад у день військово-морського флоту включав огляд військових кораблів, у якому брали участь кораблі з інших регіонів Росії. Традиційно в ньому брали участь кораблі та представники інших країн,

– описують ситуацію розвідники.

Імовірно, паради скасували "через проблеми із захистом збройних сил", вважають у Великій Британії.

Кумедно, та пропагандисти пишуть, що Путіна нагородили медаллю Морської колегії "За вірність російському флоту". Нагороду йому вручив помічник диктатора, голова Морської колегії Микола Патрушев. У Кремлі показали, як Путін, накульгуючи, іде до моряків в адміралтействі, а ті кричать "Ура!" на його вітання. Путін заслухав звіт про навчання "Липневий шторм".

Пєсков пояснив, що скасування параду в Санкт-Петербурзі "пов'язано із загальною ситуацією, міркуваннями безпеки, які понад усе".

Але парад не проводили і в інших містах – Владивостоці, Калінінграді, окупованому Севастополі. Тобто ані на Чорному морі, ані на Балтійському, ані на Японському не було парадів.

Associated Press пов'язує скасування парадів із дроновими атаками. Росіяни заявили про збиття понад ста безпілотників у ніч на 27 липня, а найбільше постраждала саме Ленінградська область.

Цікаво, що ідея проведення параду в Санкт-Петербурзі належить Путіну.