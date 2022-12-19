Гори-гори ясно: у Росії розбився ще один вертоліт

У Росії в понеділок, 19 грудня, розбився черговий вертоліт. У Магаданській області здійснив аварійну посадку гелікоптер Мі-8.

Про аварію гелікоптера повідомляє пресслужба Східного міжрегіонального слідчого управління транспортом Слідчого комітету Росії, пише 24 канал. Вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку, перекинувся і спалахнув у районі селища Тахтоямськ Магаданської області.

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На борту було троє людей

Повідомляється, що інцидент стався об 11:30 за місцевим часом. Вертоліт із трьома членами екіпажу прямував маршрутом Магадан-13 – селище Тахтоямськ.

При здійсненні посадки Мі-8 зіткнувся з об'єктом на землі, після чого перекинувся та спалахнув. Унаслідок цього постраждала одна людина, а гелікоптер отримав пошкодження.

У російських ЗМІ пишуть про аварійну посадку вертольота. Проте кадри свідчать, що це, швидше за все, авіакатастрофа.



У Росії розбився вертоліт Мі-8 / Фото росЗМІ

У Бурятії розбився гелікоптер Мі-8