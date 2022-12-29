Раптова "бавовна": у Росії задимівся салон літака Москва – Калінінград
У Росії евакуювали пасажирів рейсу літака, який здійснював рейс з Москви до Калінінграда. На борту літака раптово спалахнула пожежа.
Як повідомили російські медіа, пожежа сталася на борту літака "Уральських авіаліній", інформує 24 канал. Всіх пасажирів екстрено евакуювали після того, як в однієї людини спалахнув павербанк.
До речі Такі інциденти триватимуть і далі, – у розвідці відреагували на нову "бавовну" в Енгельсі
На борту літака загорівся павербанк
В авіакомпанії зазначили, що спалах швидко загасили. Повідомляється, що внаслідок інциденту обійшлося без потерпілих. Поліція почала проводити розслідування.
Під час евакуації усіх пасажирів літака спустили на землю надувним трапом і відправили назад у "Домодєдово". У зоні вильоту росіян урочисто нагородили пляшкою води.
Евакуація росіян з літака в Москві: відео
Після пожежі пасажири очікують на інший літак. Натомість персонал авіакомпанії навіщось пакує весь багаж в окремі пакети.
Над Росією частково закрили небо
- У четвер, 29 грудня, у російському Енгельсі вже вкотре лунали вибухи. Через це у Москві затримуються рейси, а небо – частково закрили.
- Зокрема, пасажирам літака Москва – Пенза оголосили про перенесення рейсу на невизначений термін. Їхній літак відбуксували в "Домодєдово" на стоянку.
- Зазначимо, що "бавовна" в Енгельсі також була 5 та 26 грудня. В обох випадках росіяни заявляли про збиття безпілотників, але насправді внаслідок "бавовни" зазнали ушкодження винищувачів окупантів.
- Росіяни могли збити в Енгельсі власний винищувач Су-27. Окупанти помітили нерозпізнаний об'єкт і, ймовірно, завдали по ньому удару.