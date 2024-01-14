У Росії новий антирекорд: за 6 годин сталися 3 аварії на авіарейсах

У Росії на 3 різних авіарейсах сталися аварії. Всі ці проблемні літаки належать одній місцевій авіакомпанії.

Всі аварії трапилися 12 січня на рейсах російської авіакомпанії "Побєда". Причиною стала відсутність сертифікованого технічного обслуговування літаків.

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Що відомо про аварії

Перша аварія сталася на рейсі Чебоксари – Москва. Коли літак дістався аеропорту Чебоксар, у нього під час посадки спалахнула основна стійка шасі. Пілоти побачили сигнали датчиків та повідомили про це диспетчеру, через що в аеропорті оголосили тривогу. Пізніше росіяни не змогли знайти видиме джерело вогню під час перевірки. У результаті авіалайнер відбуксували, а рейс затримався на 11 годин.

Друга аварія сталася на рейсі Москва – Барнаул. Коли літак перебував над Омською областю, у нього зламалася права бортова інерційна система. Також відмовила функція виконання автоматичної посадки. На додачу, у другого пілота на екрані перестала працювати планка, що показує, куди рухати штурвал. У результаті літак вимушено сів на аеродромі Новосибірська. До пункту призначення транспорт дістався через 2,5 години, а зворотний рейс затримався на 3 години.

Третя аварія відбулася на рейсі Москва – Уфа. Під час прольоту над Чувашією пілоти повідомили про запах горілої проводки у туалеті літака та попросили дозволу сісти в Уфі. У результаті пасажири дісталися російської столиці на 2,5 години пізніше, ніж вони розраховували.

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