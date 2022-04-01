У Росії стартував весняний призов: зростає кількість ухилянтів

1 квітня у Росії стартував весняний призов до армії. І, як очікувалося, у країні зростає кількість тих, хто хоче його уникнути.

Так, у Росії з 1 квітня по 15 липня 2022 року на строкову службу призивають чоловіків. Мовиться про тих, кому від 18 до 27 років. Але, що й очікувано, кількість ухилянтів невпинно зростає.

Читайте також Воєнний злочин,– МЗС про примусову мобілізацію на окупованих Росією територіях

Тисячі росіян хочуть "відкосити" від служби

Нагадаємо, що напередодні, 31 березня, Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Згідно з документом, до армії Росії мають відправити 134 500 людей.

І хоч кількома днями раніше міністр оборони Сергій Шойгу переконував, що призовники не братимуть участь у "спецоперації", вірять йому не надто охоче. Адже воювати проти України відправляють як простих строковиків, так і призовників, яких буквально змусили підписати контракт.

Відтак, російські юнаки намагаються усіляко уникнути мобілізації. Так, Комітет солдатських матерів щоденно отримує безліч запитів. У них рідні потенційних призовників просять допомогти організувати альтернативну цивільну службу (АЦС). Цікаво, що до 24 лютого АЦС не була настільки популярною в країні-агресорці.

Що передбачає АЦС Це служба на користь суспільства. Її можуть обрати з ідеологічних або релігійних причин. У рамках АЦС можна працювати, наприклад, на пошті, у будинках для престарілих, лікарнях і т.д.

Є в Росії бот "Свідома відмова від військової служби в Росії". Ним лише за останній місяць скористалися кілька тисяч росіян.

Також незалежне російське видання "Медуза" повідомляє, що на початку березня до Держдуми внесли законопроєкт. У ньому йдеться про те, щоб призивали до військової служби ще й тих, хто брав участь у несанкціонованих акціях проти "спецоперації". Таких осіб народні обранці запропонували відправляти служити в "ДНР" та "ЛНР".

До теми – Гайдай розповів про мобілізацію на окупованій Луганщині – дивіться відео: