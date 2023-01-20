"Все за планом": в ОП потролили Лаврова через ППО на дахах будинків у Росії
Джерело:Михайло Подоляк
Окупанти відчувають війну вже й на своїх територіях. Вони розташовують на дахах адмінбудівель системи ППО.
Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що ворог використовує ППО "Панцир-С1".
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Подоляк поставив два запитання для російського керівництва.
Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах? Чи не хоче Путін/Пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що "все за планом?, – сказав Подоляк.
Що відомо про ППО на дахах у Москві
Самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" розташували на будівлі російського міноборони. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на це.
"У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі, а вони прям машини на колісній базі на дахи будинків величезними кранами. Ну, що тут дивуватися. Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає", – розповів Ігнат.
За словами речника, "Панцир-С1" не має великого радіуса дії. Він може бути ефективним для ліквідації безпілотників.
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