Москві приготуватися: в Омську – потужний вибух, у Ростові – пожежа на АЕС

До Нового року у Росії готуються на повну. Запалюють усе, що лиш можна. Ввечері 31 грудня стало відомо і про потужний вибух в Омську, і про пожежу на АЕС у Ростові. Зізнаємося, нам дуже подобається.

Ми не втомлюємося нагадувати, що до Росії регулярно навідується "бавовна". Не оминула вона цього разу Омськ і Ростов. Розповідаємо, що відбувається у країні-агресорці напередодні Нового року.

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"Бавовна" лунає і лунає

Відразу ж обмовимося, що деталей небагато. Принаймні тих, які стосуються вибухів. Лиш місцеві телеграм-канали повідомляють, що чули їх в Омську та Бєлгородській області. Щодо першого, то мережею навіть поширюється відео. На ньому можна побачити масштаби вогню. Судячи з ролика, то пожежа сталася неподалік залізничного полотна.

В Омську стався потужний вибух: дивіться відео

А ще телеграм-канали повідомляють про вибухи у Воронежі. Достеменно незрозуміло, чи це дійсно "бавовна". Хай там як, але ми будемо не проти, якщо це дійсно вона.

У Ростові спалахнула АЕС

Гарні новини також з Ростовської області. Відомо, що спалахнув трансформатор на Ростовській АЕС. Про це з'явилася інформація на сайті "Росенергоатома".

За наявними даними, вогонь вдалося ліквідувати. Що стосується радіаційного фону, то він, запевняють російські пропагандисти, не змінився та перебуває у межах норми. Також відомо, що внаслідок пожежі загинув один співробітник, ще одного відправили до реанімації.

Тим часом у Москві готуються до атаки

Зауважимо, що у Москві страшенно бояться ракетного або дронового удару. Тож мало того, що доступ до Кремля обмежили. На Красній площі та околицях стоять ОМОНівці. Так би мовити, "святкова атмосфера".



Центр Москви патрулюють правоохоронці / Фото з місцевих телеграмів



Центр Москви патрулюють правоохоронці / Фото з місцевих телеграмів

Але і це ще не все. У Москві вирішили посилити протиповітряну оборону. У небо підняли 7 одиниць авіації. А от співробітники фсб працюють в посиленому режимі. Вони займаються пошуком буцімто українських ДРГ. Не минулося, звичайно ж, без посиленого патрулювання.

"Святкову атмосферу" дарують ОМОНівці: дивіться відео

До слова, Путін ще в обід опублікував відеозвернення до свого рабського народу. У бункерного диктатора настільки сильна параноя, що він вирішив знятися в оточенні перевіреної масовки. Тут ми розповідали, що з буцімто військовими, на чиєму фоні він стоїть, не так.