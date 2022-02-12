У Росії стверджують, що американський підводний човен перетнув їхні води
12 лютого 2022 , 18:58Читать новость на русском
Джерело:Міноборони Росії
У Росії заявила, що американський підводний човен перетнув їхні води поблизу Курильських островів. Країна-агресорка нібито застосували проти човна спецзасоби.
Росія заявила, що човен ВМС США типу "Вірджинія" виявили 12 лютого. Екіпаж начебто просили негайно піднятися на поверхню. Водночас російська сторона нібито отримала відмову.
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У Міноборони Росії повідомили, що проти човна застосували "відповідні засоби". Водночас деталей не розкривали.
Згодом у Міноборони Росії заявили про вручення ноти військовому аташе США.
Росія почала "навчання" біля берегів окупованого Криму
- Країна-агресорка розпочала "військові навчання" біля берегів окупованого українського Криму. Станом на 12 лютого у море вийшли 30 кораблів.
- За офіційною версією, їхнім завданням буде "відпрацювання завдань оборони".
- Країна-окупантка залучила до так званих "навчань" фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони.
- Ба більше, Росія також залучила до "навчань" авіацію та військовослужбовців. Мовиться про близько 10 тисяч людей.
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