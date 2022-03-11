У Росії судитимуть 60-річного пенсіонера за вигук "Слава Україні"

11 березня 2022 , 12:17
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Джерело:

телеграм-канал Оперативний ЗСУ

У ординському Архангельську 60-річного місцевого пенсіонера судитимуть за гасло "Слава Україні".

Пенсіонера підозрюють у скоєнні "суспільних дій, спрямованих на дискредитацію використання збройних сил орди". 

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Як пояснив представник правоохоронних органів Росії, 60-річного чоловіка затримали "за провокації та виголошення забороненого націоналістичного гасла". 

Дивіться відео з місця затримання:

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Автор: Юлія Бабич