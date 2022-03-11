У Росії судитимуть 60-річного пенсіонера за вигук "Слава Україні"
11 березня 2022 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Оперативний ЗСУ
У ординському Архангельську 60-річного місцевого пенсіонера судитимуть за гасло "Слава Україні".
Пенсіонера підозрюють у скоєнні "суспільних дій, спрямованих на дискредитацію використання збройних сил орди".
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Як пояснив представник правоохоронних органів Росії, 60-річного чоловіка затримали "за провокації та виголошення забороненого націоналістичного гасла".
Дивіться відео з місця затримання:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!