У російському інформпросторі "тривожно" через рейди РДК і війну з Україною, – ISW

У Бєлгородській області 1 червня відбувся черговий рейд Російського добровольчого корпусу. Офіційна реакція влади на спецоперації на Бєлгородщині свідчить про "підвищену тривогу" щодо війни в Україні в інфопросторі та суспільстві Росії.

У п'ятницю, 2 червня, в Інституті вивчення війни опублікували щоденний аналіз ситуації подій російсько-української війни. З-поміж іншого експерти проаналізували черговий рейд легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу, який відбувся 1 червня.

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Реакція влади на рейди свідчить про "тривожність"

У четвер, 1 червня, російські добровольці почали чергову операцію на території Бєлгородщини. Опубліковані кадри свідчать, що бійці легіону "Свобода Росії" діяли поблизу населеного пункту Нова Таволжанка, а РДК та інша частина легіону – завдавали ударів поблизу міста Шебекіно. Добровольці заявили, що ці дії є початком "другої фази" операцій.

Проте реакція на рейди була не такою, як, ймовірно, очікували росіяни. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що "ворогів на території Бєлгородської області не було" під час спроб рейдів, хоча на записах з геолокацією видно, що добровольці діяли нібито на території Росії. Різні російські "воєнкори" стверджували, що Бєлгородщину буцімто атакували танками та іншою броньованою технікою, але їм буцімто "дали відсіч".

Аналітики вважають, що реакція російських чиновників і так званих "воєнкорів" на обмежену операцію у Бєлгородській області свідчить про те, що в російському інформаційному просторі зберігається "підвищена тривога" щодо війни в Україні. Окрім того, в ISW звернули увагу на заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова. Він повідомив, що Владімір Путін буцімто постійно отримує інформацію про ситуацію в Бєлгородській області. Песков заявив, що російський диктатор навіть нагородив голову Шебекінського району Володимира Жданова "орденом Мужності" за його реакцію на ситуацію на кордоні

Ба більше, Гладков 1 червня оголосив евакуацію дітей з Бєлгородської області. Російські регіони начебто готові прийняти 1200 жителів Бєлгородщини. Зокрема, 200 дітей евакуюють до Пензенської області, ще 600 3 червня планують вивезти до Калузької та Ярославської областей.

Перемовини про евакуацію, увага Путіна й характеристика міноборони Росії як спроби "вторгнення" на російську територію свідчать про те, що Кремль намагається використати ці обмежені операції для підтримки поточних інформаційних приводів, які мають на меті представити війну в Україні як "екзистенційну" і заручитися підтримкою всередині країни для тривалої війни,

– зазначили в ISW.

Окрім того, деякі російські "воєнкори" почали використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики вищого керівництва. Частина так званих "воєнних блогерів" стверджувала, що такі рейди РДК та легіону "Свобода Росії" є передвісниками українських контрнаступальних операцій. Дехто навіть прямо розкритикував російського диктатора через те, що він робить вигляд, що у Шебекіно все добре.

Що відбувалося у Шебекіно 1 червня: коротко