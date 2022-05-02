У Росії ціла рота солдатів відмовилася їхати воювати в Україну

Російські солдати продовжують відмовлятися від участі у війні проти України. Вони розуміли, що шанси не повернутись зі "спеціальної операції", яку їм пропонують у Кремлі, надто високі.

Рота на чолі з військовослужбовцем відмовилась воювати

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк, наголосивши, що воювати відмовляються не лише звичайні військовослужбовці, а й командування.

Увага 200 добровольців з кожного округу: Росія активізує кампанію з набору нового "гарматного м'яса"

Військовослужбовці Росії продовжують відмовлятися від участі у "спеціальній військовій операції" в Україні.

Зокрема, одна з рот 21 окремої мотострілкової бригади (в/ч 12128, Тоцьке-2, Оренбурзька обл. ) в цілому, в тому числі командувач, відмовився їхати на територію України,

– повідомив Роман Цимбалюк.

Російська армія має проблеми з особовим складом

В Росії триває кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. При цьому перед кожним федеральним округом, крім Москви, поставили план – по 200 людей в армію щотижня.

За даними ГУР, Росія вже використала не менше 95% підготовлених батальйонно-тактичних груп, "і цього все одно виявилось недостатнім для досягнення "успіху" у війні з Україною".

Станом на 2 травня втрати ворога становлять 23 800 солдатів. За останню добу додалось ще 300 ліквідованих російських загарбників.

Розвідка Великої Британії звітувала, що Росія залучила аж 65% своїх наземних збройних сил. Водночас ЗСУ вже ліквідували їх велику частину. Для того, щоб відновитись, російській армії потрібні будуть роки.

Так, приблизно 60 – 70% підрозділів десанту, морської піхоти і спецвійськ Росії, які беруть участь у війні, вже не є боєздатними.

Також у Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що 9 травня Володимир Путін оголосить загальну мобілізацію. Очільник Кремля може це зробити начебто для війни з "нацистами".

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