У Росії учень з ножем напав на вчительку, бо та нібито занижувала йому оцінки

У російському місті Березники в місцевому ліцеї учень з ножем напав на вчительку фізики. Перед тим вони конфліктували. Жінку забрали до лікарні.

Підліток наніс викладачці 2 ножові поранення у шию. Вчителька перебуває у стані середньої важкості, а зловмисника затримали.

До речі У США 11-річну дівчинку намагався викрасти чоловік з ножем: дитина відбилася від нападника

Що сталось у ліцеї

У телеграм-каналах повідомляють, що на уроці фізики між вчителькою та учнем виник конфлікт. Тоді 16-річний хлопець поранив 74-річну викладачку.

На думку нападника, вчителька занижувала йому оцінки.

Відкрили справу

За фактом нападу правоохоронці відкрили справу про замах на вбивство. До речі, зауважили, що нападник не стояв на обліку поліції.

Після скоєного підліток не намагався втекти.

Хлопцю не вдавалась фізика

Зазначили, що батько підлітка ходив до школи обговорювати неуспішність сина та просив вчительку провести додаткові заняття з фізики. Потім хлопцю найняли репетитора, повідомляє Life Shot.

Що відомо про нападника